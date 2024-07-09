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В Пермском крае на кладбище обнаружили захороненные трупы животных

Главе округа вынесли представление.

Источник: Аргументы и факты

Трупы животных, захороненные на кладбище, обнаружили в Пермском крае.

Как сообщает региональная прокуратура, нарушение выявили во время проверки в Чусовском округе. Представители ведомства нашли нарушения законодательства о погребении и похоронном деле в деятельности администрации округа.

«Обнаружены места захоронения домашних животных, что является не допустимым поскольку трупы животных и птиц относятся к биологическим отходам и их захоронение в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты, запрещено», — рассказали в прокуратуре Пермского края.

Помимо тел животных на кладбище нашли места несанкционированного размещения отходов и упавшие во время ветра зелёные насаждения.

После проверки прокурор внёс представление главе администрации округа, которое было устранено.

«Надзорный орган проконтролирует фактическое устранение нарушений», — уточнили в Чусовской городской прокуратуре.

Прокуратура