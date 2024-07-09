В Пермском крае на кладбище обнаружили захороненные трупы животных

«Обнаружены места захоронения домашних животных, что является не допустимым поскольку трупы животных и птиц относятся к биологическим отходам и их захоронение в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты, запрещено», — рассказали в прокуратуре Пермского края.