В Пермском крае на кладбище обнаружили захороненные трупы животных

Трупы животных, захороненные на кладбище, обнаружили в Пермском крае.
Как сообщает региональная прокуратура, нарушение выявили во время проверки в Чусовском округе. Представители ведомства нашли нарушения законодательства о погребении и похоронном деле в деятельности администрации округа.
«Обнаружены места захоронения домашних животных, что является не допустимым поскольку трупы животных и птиц относятся к биологическим отходам и их захоронение в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты, запрещено», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
Помимо тел животных на кладбище нашли места несанкционированного размещения отходов и упавшие во время ветра зелёные насаждения.
После проверки прокурор внёс представление главе администрации округа, которое было устранено.
«Надзорный орган проконтролирует фактическое устранение нарушений», — уточнили в Чусовской городской прокуратуре.