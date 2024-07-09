Автокатастрофу с аэробусом А-310 вспоминают в Иркутской области 9 июля

Авиакатастрофа с крушением аэробуса А-310 произошла в аэропорту Иркутска 9 июля 2006 года. Авария унесла жизни 125 человек включая членов экипажа. Воздушное судно зашло на посадку, но врезалось в гаражи за границей взлетно-посадочной полосы. От столкновения самолет загорелся.
— Самолет уже шел на посадку. Даже приземлились, коснулись колесами взлетной полосы. Машина накренилась. Потом самолет сразу выправился, я даже испугаться не успела: сильная вибрация — обычное дело при посадке. И вдруг нос ткнулся вперед, в землю. Толчок был таким сильным, что ремни безопасности не выдержали рывка — лопнули, как нитки. А пассажиры попадали вперед, — рассказала в интервью КП-Иркутск бортпроводница Виктория Зильберштейн.
Женщина не только выжила в авиакатастрофе, но и спасла два десятка пассажиров. Она вовремя открыла аварийный люк, через который часть людей успела выбраться до взрыва. Летевшие рейсом SBI778 обвязаны жизнь ещё одному стюарду. Андрей Дьяконов выталкивал людей из «железной птицы» в хвостовой части самолета, но сам выбраться не успел.
Расследованием крушения аэробуса А-310 занимался Межгосударственный авиационный комитет. Проверка показала, что причиной авиакатастрофы стали ошибочные действия экипажа.