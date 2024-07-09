Автокатастрофу с аэробусом А-310 вспоминают в Иркутской области 9 июля

— Самолет уже шел на посадку. Даже приземлились, коснулись колесами взлетной полосы. Машина накренилась. Потом самолет сразу выправился, я даже испугаться не успела: сильная вибрация — обычное дело при посадке. И вдруг нос ткнулся вперед, в землю. Толчок был таким сильным, что ремни безопасности не выдержали рывка — лопнули, как нитки. А пассажиры попадали вперед, — рассказала в интервью КП-Иркутск бортпроводница Виктория Зильберштейн.