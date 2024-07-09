В аэропортах Волгограда и Астрахани ввели ограничения после атак дронов

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживаются четыре прибывающих рейса, в Астрахани — три.
В пресс-службе обоих аэропортов РБК подтвердили введение ограничений. Так, в волгоградском аэропорту сообщили, что рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска перенаправили в Саратов, рейс «Уральских авиалиний» U61850 из Антальи (Турция) — во Владикавказ. Кроме того, задерживается вылет рейса «Аэрофлота» SU1185 в Москву и прибытие из столицы SU1180.
В астраханском аэропорту задерживаются прилеты самолетов двух рейсов из Москвы и одного из Актау (Казахстан); задержан один рейс в столицу.
В Астраханской области, как сообщило Минобороны, прошедшей ночью были уничтожены пять беспилотников. Губернатор Игорь Бабушкин сообщал, что атаку отразили на севере региона, пострадавших не было.
В Волгоградской области, как заявил губернатор Андрей Бочаров, из-за падения обломков дронов произошли пожары на подстанции в городе Фролово к северо-западу от Волгограда и на нефтебазе в Калаче-на-Дону к западнее города. На подстанции возгорание было оперативно потушено, но произошло отключение электричества. Пострадавших при пожаре на нефтебазе не было.
Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны, было уничтожено и перхвачено 38 дронов в Астраханской, Ростовской (21), Курской (7), Белгородской (3), Воронежской (2). О беспилотниках в Волгоградской области в сообщении Минобороны не говорилось.