В аэропортах Волгограда и Астрахани ввели ограничения после атак дронов

В Волгоградской области, как заявил губернатор Андрей Бочаров, из-за падения обломков дронов произошли пожары на подстанции в городе Фролово к северо-западу от Волгограда и на нефтебазе в Калаче-на-Дону к западнее города. На подстанции возгорание было оперативно потушено, но произошло отключение электричества. Пострадавших при пожаре на нефтебазе не было.