Число госпитализированных с отравлением детей в Туве выросло до 31

Управление Роспотребнадзора по Туве сообщало о массовых случаях отравления в детском оздоровительном лагере «Чагытай» в Кызыле. По состоянию на вчерашний день, 8 июля, были госпитализированы 18 детей. Ведомство совместно с Центром гигиены и эпидемиологии начало расследование. Что конкретно послужило причиной для отравления, пока не установлено.