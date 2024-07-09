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Число госпитализированных с отравлением детей в Туве выросло до 31

В инфекционную больницу Тувы после отравления в лагере доставили 31 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Он уточнил, что еще трем детям назначено амбулаторное лечение.

Источник: РИА "Новости"

По данным местного Минздрава, один ребенок находится в тяжелом состоянии, «состояние остальных детей опасений не вызывают», написал господин Ховалыг в Telegram. Губернатор поручил ведомству вместе с Министерством образования провести проверку в лагере «Чагытай», а также в других оздоровительных лагерях.

Управление Роспотребнадзора по Туве сообщало о массовых случаях отравления в детском оздоровительном лагере «Чагытай» в Кызыле. По состоянию на вчерашний день, 8 июля, были госпитализированы 18 детей. Ведомство совместно с Центром гигиены и эпидемиологии начало расследование. Что конкретно послужило причиной для отравления, пока не установлено.