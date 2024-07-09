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В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека

КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Татарстане, в результате погибли водитель и девятилетняя девочка, еще три человека, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщает прокуратура республики.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, сегодня ночью около 00.39 на 1138-м километре трассы М7 Москва-Уфа на территории Актанышского района Республики Татарстан столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и грузовой тягач МAN», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате аварии девятилетняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Водитель Kia Rio скончался в карете скорой помощи.

Трое пассажиров легковушки, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в больницу.

Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в прокуратуре.