В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека

«По предварительным данным, сегодня ночью около 00.39 на 1138-м километре трассы М7 Москва-Уфа на территории Актанышского района Республики Татарстан столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и грузовой тягач МAN», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в результате аварии девятилетняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Водитель Kia Rio скончался в карете скорой помощи.
Трое пассажиров легковушки, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в больницу.
Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в прокуратуре.