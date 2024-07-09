В метро Петербурга трехлетний мальчик сломал стопу на эскалаторе

Мальчик был с мамой, эскалатор двигался вниз. Женщина рассказала, что они стояли на ступеньке и держались за руки, как вдруг она услышала крик ребенка. Мать не смогла самостоятельно справиться с ситуацией и начала звать на помощь, прося остановить эскалатор.