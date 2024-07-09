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Супруги из Иркутской области убили фермера ради сейфа с «ювелиркой» на 2,7 миллиона рублей

Больше 20 лет колонии за убийство фермера получили супруги из Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

Семейная пара ответила перед судом за разбойное нападение, убийство и кражу на дом фермера в Черемховском районе. Супруги напали на дом главы крестьянского хозяйства в селе Голуметь 24 апреля 2023 года.

— С целью хищения имущества пара приехала к нему домой на автомашине с подложными номерами. Оставив жену в машине за рулем, подсудимый зашел в дом и произвел несколько выстрелов из обреза гладкоствольного ружья в 65-летнего хозяина, от полученных ранений потерпевший скончался на месте, — сообщают в прокуратуре Иркутской области.

После расправы над пенсионером, мужчина забрал сейф, в котором хранились ювелирные украшения. А также два сотовых телефона и деньги в размере более 2,7 миллионов рублей.

— Тем временем на улице в автомобиле с подложными номерами его ожидала супруга. Вместе они скрылись с места преступления и распорядились имуществом по своему усмотрению, — сообщают в СУ СКР Иркутской области.

Задержать преступников удалось в конце апреля 2023. Мужчина отрицать вину не стал и сразу признался в содеянном. Теперь криминальная пара будет отбывать наказание в колонии.

— Суд с учетом мнения прокурора назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима, — сообщают в СУ СКР Иркутской области.

Также паре придется возместить моральный вред и компенсацию родным, убитого фермера, на общую сумму свыше 4 млн рублей.