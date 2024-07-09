Супруги из Иркутской области убили фермера ради сейфа с «ювелиркой» на 2,7 миллиона рублей

— С целью хищения имущества пара приехала к нему домой на автомашине с подложными номерами. Оставив жену в машине за рулем, подсудимый зашел в дом и произвел несколько выстрелов из обреза гладкоствольного ружья в 65-летнего хозяина, от полученных ранений потерпевший скончался на месте, — сообщают в прокуратуре Иркутской области.