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В Башкирии работник фермы отравился газом

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту отравления работников фермы в селе Тайняшево Чекмагушевского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, накануне четырех мужчин без сознания обнаружили в техническом колодце поильной системы. Один из них погиб, трое госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По одной из версий, озвученной пресс-службой следственного управления СКР по Башкирии, рабочие отравились скопившимся в колодце газом. В пресс-релизе регионального управления МЧС говорится, что мужчины занимались техническим обслуживанием узла водоснабжения.

Для выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и прокурор Чекмагушевского района. По итогам надзорных действий будет дана правовая оценка. Также по информации «Ъ-Уфа» в Чекмагушевский район выехали сотрудники Гострудинспекции.