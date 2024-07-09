В Башкирии работник фермы отравился газом

По предварительным данным, накануне четырех мужчин без сознания обнаружили в техническом колодце поильной системы. Один из них погиб, трое госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По одной из версий, озвученной пресс-службой следственного управления СКР по Башкирии, рабочие отравились скопившимся в колодце газом. В пресс-релизе регионального управления МЧС говорится, что мужчины занимались техническим обслуживанием узла водоснабжения.