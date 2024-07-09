В Намангане задержали контрабандистов, которые доставляли сигареты из Кыргызстана по водному каналу

По данным пресс-службы областного УВД, 30 июня в Янгикурганском районе правоохранители задержали трех местных жителей, которые вылавливали из канала с сильным течением мешки с контрабандными сигаретами. Отмечается, что сигареты спускались на воду в Кыргызстане.