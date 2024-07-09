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В Намангане задержали контрабандистов, которые доставляли сигареты из Кыргызстана по водному каналу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жители Наманганской области использовали канал для отправки контрабандных сигарет из соседнего Кыргызстана. Их задержали во время вылова товара из воды, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы областного УВД, 30 июня в Янгикурганском районе правоохранители задержали трех местных жителей, которые вылавливали из канала с сильным течением мешки с контрабандными сигаретами. Отмечается, что сигареты спускались на воду в Кыргызстане.

Во время проведения оперативных мероприятий удалось изъять 9 тысяч упаковок сигарет Milano общей стоимостью 100 миллионов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186−1 («Незаконный оборот или производство этилового спирта, алкогольной и табачной продукции») Уголовного кодекса. Проводится расследование.