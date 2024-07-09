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Двухлетний мальчик выпал из окна детской поликлиники на Васильевском острове

После ЧП на улице Кораблестроителей ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Днем 8 июля скорую помощь вызвали в детское отделение городской поликлиники на улице Кораблестроителей. Там серьезно пострадал двухлетний мальчик, который выпал из окна медицинского учреждения. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— По предварительной информации, малыш остался без присмотра матери. Он вылез в окно на лестнице между вторым и третьим этажами, после чего упал на козырек, — уточнило агентство.

Кроху госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

По данным журналистов, семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Напомним, 1 июля из окна квартиры на седьмом этаже дома на улице Черкасова выпала четырехлетняя девочка. В тот момент ее мать была дома, но не увидела, как дочь забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку. Последняя не выдержала веса ребенка. Пострадавшую госпитализировали. Районная прокуратура поставила инцидент на контроль.

несчастный случай