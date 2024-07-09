Двухлетний мальчик выпал из окна детской поликлиники на Васильевском острове

Напомним, 1 июля из окна квартиры на седьмом этаже дома на улице Черкасова выпала четырехлетняя девочка. В тот момент ее мать была дома, но не увидела, как дочь забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку. Последняя не выдержала веса ребенка. Пострадавшую госпитализировали. Районная прокуратура поставила инцидент на контроль.