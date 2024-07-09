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Два мотоциклиста попали в больницу после ДТП в Уфе

Вчера в Уфе произошло сразу два ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

Напротив дома № 39 СНТ «ОАО УМПО» Уфы 35-летний водитель «Киа Рио», следуя по улице Беговая в сторону поселка Федоровка, врезался в мотоцикл «Степ Флейм», который ехал в попутном направлении. 41-летний водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу. Известно, что он не получал водительского удостоверения, а его транспортное средство не зарегистрировано. За данные нарушения привлечен к административной ответственности.

Напротив дома № 62/1 на улице Зорге 29-летний водитель мотоцикла «Ванган», следуя в сторону улицы Шафиева, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении «Хендай Санта Фе». В результате водитель мотоцикла обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен. За нарушения ПДД он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1500 рублей.