Два мотоциклиста попали в больницу после ДТП в Уфе

Напротив дома № 39 СНТ «ОАО УМПО» Уфы 35-летний водитель «Киа Рио», следуя по улице Беговая в сторону поселка Федоровка, врезался в мотоцикл «Степ Флейм», который ехал в попутном направлении. 41-летний водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу. Известно, что он не получал водительского удостоверения, а его транспортное средство не зарегистрировано. За данные нарушения привлечен к административной ответственности.