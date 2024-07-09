Два мотоциклиста попали в больницу после ДТП в Уфе

Напротив дома № 39 СНТ «ОАО УМПО» Уфы 35-летний водитель «Киа Рио», следуя по улице Беговая в сторону поселка Федоровка, врезался в мотоцикл «Степ Флейм», который ехал в попутном направлении. 41-летний водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу. Известно, что он не получал водительского удостоверения, а его транспортное средство не зарегистрировано. За данные нарушения привлечен к административной ответственности.
Напротив дома № 62/1 на улице Зорге 29-летний водитель мотоцикла «Ванган», следуя в сторону улицы Шафиева, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении «Хендай Санта Фе». В результате водитель мотоцикла обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен. За нарушения ПДД он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1500 рублей.