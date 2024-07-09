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В небе над Воронежской областью за ночь сбили несколько БПЛА: режим опасности отменен

Ночью над территорией Воронежской области было обнаружено и ликвидировано дежурными силами ПВО сразу несколько беспилотников самолетного типа.

Об этом власти сообщили около двух часов ночи.

Согласно предварительной информации, разрушений на земле нет, никто из людей не пострадал.

Режим опасности БПЛА, объявленный в районе полуночи, был отменен в шесть утра.

В предыдущие две ночи регион также подвергался атакам беспилотников. Наиболее серьезным последствием стало ЧС в Подгоренском районе, где после падения обломков дрона началась детонация взрывоопасных объектов. В населенных пунктах потребовалось вводить режим ЧС. Было ограничено движение по федеральной трассе. Объявлена эвакуация гражданского населения.

По информации на вчерашний вечер, в районе работа по разминированию и обследование территорий продолжалась. Однако часть ограничений все же сняли. Жителям одного из населенных пунктов удалось вернуться в свои дома, но еще часть людей остаются в ПВР.