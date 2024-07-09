В небе над Воронежской областью за ночь сбили несколько БПЛА: режим опасности отменен

Об этом власти сообщили около двух часов ночи.
Согласно предварительной информации, разрушений на земле нет, никто из людей не пострадал.
Режим опасности БПЛА, объявленный в районе полуночи, был отменен в шесть утра.
В предыдущие две ночи регион также подвергался атакам беспилотников. Наиболее серьезным последствием стало ЧС в Подгоренском районе, где после падения обломков дрона началась детонация взрывоопасных объектов. В населенных пунктах потребовалось вводить режим ЧС. Было ограничено движение по федеральной трассе. Объявлена эвакуация гражданского населения.
По информации на вчерашний вечер, в районе работа по разминированию и обследование территорий продолжалась. Однако часть ограничений все же сняли. Жителям одного из населенных пунктов удалось вернуться в свои дома, но еще часть людей остаются в ПВР.