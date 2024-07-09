Более 20 БПЛА ВСУ сбито в небе над Ростовской областью

В небе над Ростовской областью минувшей ночью уничтожено более 20 БПЛА ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



— Для этого были задействованы все возможные средства: работала авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам, — говорится в сообщении.



Также сообщается, что в результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет. В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован.