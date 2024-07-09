Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 БПЛА ВСУ сбито в небе над Ростовской областью

Для этого были задействованы все возможные средства.

Источник: Rostof.ru

В небе над Ростовской областью минувшей ночью уничтожено более 20 БПЛА ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

 — Для этого были задействованы все возможные средства: работала авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет. В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован.