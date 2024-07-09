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25-летний водитель погиб в массовом ДТП на трассе в Башкирии

Сегодня ночью в Кармаскалинском районе произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.

Источник: Госавтоинспекция Башкирии

На 35-м км дороги Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись автомобили Hyundai Accent и две Toyota Hilux.

В результате 25-летний водитель Hyundai погиб на месте до приезда медиков. 40-летняя пассажирка Toyota получила травмы. Подробности аварии уточняются.