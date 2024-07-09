25-летний водитель погиб в массовом ДТП на трассе в Башкирии

На 35-м км дороги Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись автомобили Hyundai Accent и две Toyota Hilux.
В результате 25-летний водитель Hyundai погиб на месте до приезда медиков. 40-летняя пассажирка Toyota получила травмы. Подробности аварии уточняются.
Сегодня ночью в Кармаскалинском районе произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.
На 35-м км дороги Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись автомобили Hyundai Accent и две Toyota Hilux.
В результате 25-летний водитель Hyundai погиб на месте до приезда медиков. 40-летняя пассажирка Toyota получила травмы. Подробности аварии уточняются.