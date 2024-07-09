Ночью БПЛА атаковали нефтебазу и подстанцию в Волгоградской области

В ночь на 9 июля БПЛА атаковали подстанцию и нефтебазу в двух городах Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, громкие хлопки прозвучали около четырех утра. Военные сбили беспилотники, последующие пожары спровоцировали упавшие обломки.
В Калаче-на-Дону местные жители наблюдали столб дыма над частной нефтебазой. На место ЧП прибыли Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона. Сейчас сотрудники областного МЧС тушат очаг — до сих пор полыхает одна из емкостей с бензином. Работают по повышенному рангу. Опасности прилегающим домам нет, пострадавших тоже.
В городе Фролово упавшие обломки повредили подстанцию. Пожар оперативно ликвидировали. Благодаря слаженной работе удалось предотвратить отключение электричества.
— Силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области. На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет. Погибших и пострадавших нет, — прокомментировал ситуацию губернатор Андрей Бочаров.
В Минобороны РФ уточнили, что минувшей ночью атаке БПЛА подверглись несколько регионов страны — Белгородская, Курская, Воронежская. Астраханская, Ростовская области. Военные перехватили и уничтожили летательные аппараты.