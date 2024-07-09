Ночью БПЛА атаковали нефтебазу и подстанцию в Волгоградской области

В Калаче-на-Дону местные жители наблюдали столб дыма над частной нефтебазой. На место ЧП прибыли Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона. Сейчас сотрудники областного МЧС тушат очаг — до сих пор полыхает одна из емкостей с бензином. Работают по повышенному рангу. Опасности прилегающим домам нет, пострадавших тоже.