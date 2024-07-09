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В аэропорту Пулково повредили самолет рейса до Самары

Наземные службы Пулково вывели из строя Superjet 100 авиакомпании «Россия». Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

«Борт с 87 пассажирами готовился к выполнению рейса в Самару. После посадки пассажиров оператор телескопического трапа регулировал его положение. При подъеме “козырька” он повредил телетрапом дефлектор верхней кромки передней левой двери. Технический персонал провел оценку повреждений и пришел к выводу, что они выходят за пределы эксплуатационного допуска», — говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала, самолет отстранили от полетов, а пассажиры с двухчасовой задержкой улетели на резервном воздушном судне.