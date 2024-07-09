Женщина погибла при пожаре в Витебском районе

Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Радуга» Витебского района по улицу Еловой. Работники ведомства выехали по сообщению о возгорании в доме около полуночи 8 июля.
Когда спасатели прибыли к месту пожара, дом был охвачен огнем. Они обнаружили обгоревшее тело человека под слоем обрушившихся конструкций на полу веранды. Предполагается, что погибла хозяйка дома 1977 года рождения.
Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и имущество внутри дома, повредил перекрытия.
Причины пожара устанавливают. В качестве версии рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении.