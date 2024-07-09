В Хабаровском крае трое жителей перевели мошенникам более 17 млн рублей

В Хабаровском крае трое жителей стали жертвами телефонных мошенников, потеряв более 17 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
21-летний студент обратился в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску. Он захотел однажды попробовать себя в инвестировании. Его попытка зарабатывать на виртуальной бирже оказалась провальной.
Как рассказал пострадавший, в середине июня ему позвонил мужчина, представившийся менеджером крупного инвестиционного фонда. Собеседник предложил студенту получить солидный доход, играя на бирже. Для начала молодой человек перевел на специальный счет, который оказался банковской картой подставного лица, около десяти тысяч рублей. Вложения принесли около двух тысяч рублей прибыли. Легкие деньги вскружили голову заявителю, и менеджер обещал заоблачные прибыли после серьезных вложений.
Студент собрал личные накопления, занял деньги у друзей и родственников, оформил кредиты. В общей сложности за неделю он перевел 6 миллионов 570 тысяч рублей. Когда деньги закончились, мошенники прервали всякую связь с ним.
38-летний директор частной охранной фирмы перечислил аферистам почти 4 миллиона рублей. Предпринимателю мошенники по телефону рассказали, что некие преступники от его имени берут в девяти банках крупные кредиты. Чтобы не попасть в долговую кабалу, ему посоветовали срочно оформлять реальные займы и переводить полученные деньги на «безопасный счет». Поверив в реальность происходящего, мужчина взял кредиты в банках и перечислил деньги злоумышленникам.
С 30-летней женщиной аферисты действовали по схожему сценарию. Они убедили её, что преступники завладели её персональными данными, что позволило им получить доступ к счетам и оформлять кредиты от её имени. Хабаровчанка одолжила у родителей и знакомого 200 тысяч рублей и взяла кредиты в банках на сумму 6 миллионов 300 тысяч рублей, которые она перевела на «безопасный счет».
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.