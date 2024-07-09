В Хабаровском крае трое жителей перевели мошенникам более 17 млн рублей

С 30-летней женщиной аферисты действовали по схожему сценарию. Они убедили её, что преступники завладели её персональными данными, что позволило им получить доступ к счетам и оформлять кредиты от её имени. Хабаровчанка одолжила у родителей и знакомого 200 тысяч рублей и взяла кредиты в банках на сумму 6 миллионов 300 тысяч рублей, которые она перевела на «безопасный счет».