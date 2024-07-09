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Водитель, насмерть сбивший студентку в Перми, скрылся с места ДТП из-за страха

На заседании выяснилось, что мужчина ехал с семейного праздника.

Источник: Комсомольская правда

Водитель, насмерть сбивший студентку возле пермского ЦУМа, рассказал, что покинул место ДТП из-за страха за себя и своих близких. Об этом он заявил в зале суда.

Трагедия произошла в марте этого года. Водитель иномарки сбил в центре города девушку и двух парней. 18-летняя студентка погибла на месте ДТП, остальные получили серьезные травмы.

По информации издания АиФ Пермь, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как иномарка на красный свет пролетела перекрёсток, сбивая на пешеходном переходе компанию из трех молодых людей. А после водитель скрылся с места аварии.

На заседании, которое состоялось 8 июля, выяснилось, что мужчина ехал с семейного праздника в компании своих двоюродных братьев и жены. Как передает корреспондент издания, присутствующий на суде, он скрылся с места происшествия из-за страха за свою семью.

Во время заседания один из братьев, который в тот день ехал в машине, принёс извинения матери погибшей студентки — сообщают в АиФ.