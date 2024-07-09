В Зеленогорске 6-летние дети выпали из окна третьего этажа

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю, 8 июля в вечернее время женщина с детьми вернулась из магазина. Пока она разбирала покупки, ребятишки убежали из кухни и услышали через открытое окно голоса других детей во дворе.