В Зеленогорске 6-летние дети выпали из окна третьего этажа

Сотрудники полиции проводят проверку после падения двух 6-летних детей из окна третьего этажа в Зеленогорске.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю, 8 июля в вечернее время женщина с детьми вернулась из магазина. Пока она разбирала покупки, ребятишки убежали из кухни и услышали через открытое окно голоса других детей во дворе.
Брат с сестрой залезли на подоконник, опёрлись о москитную сетку и выпали.
Сейчас один из пострадавших находится под наблюдением врачей.
Добавим, что семья является благополучной.