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В Зеленогорске 6-летние дети выпали из окна третьего этажа

Мать в этот момент находилась на кухне.

Источник: KrasnodarMedia.su

Сотрудники полиции проводят проверку после падения двух 6-летних детей из окна третьего этажа в Зеленогорске.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю, 8 июля в вечернее время женщина с детьми вернулась из магазина. Пока она разбирала покупки, ребятишки убежали из кухни и услышали через открытое окно голоса других детей во дворе.

Брат с сестрой залезли на подоконник, опёрлись о москитную сетку и выпали.

Сейчас один из пострадавших находится под наблюдением врачей.

Добавим, что семья является благополучной.