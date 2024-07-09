16-летняя девушка утонула на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Напомним, из-за установившейся в Нижнем Новгороде жары в последнее время резко выросло число происшествий на воде. За последнюю неделю в регионе утонуло 18 человек, среди которых четверо детей. Это почти половина всех несчастных случаев, зарегистрированных с начала открытия пляжного сезона.