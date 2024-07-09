Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16-летняя девушка утонула на Гребном канале в Нижнем Новгороде

После гибели подростка начата доследственная проверка.

Очередная трагедия на воде произошла в Нижнем Новгороде — на этот раз на необорудованном пляже на Гребном канале утонула 16-летняя девочка. Сейчас следователи уже начали доследственную проверку в связи с этим инцидентом.

— 8 июля во время купания на Волге утонула 16-летняя девочка, — рассказали следователи. — На пляж девочка пришла с компанией друзей, без сопровождения взрослых.

Трагедия произошла прямо на глазах у друзей. Однако помочь девушке никто не сумел.

— Все случилось около шести часов вечера. В какой-то момент 16-летняя девушка нырнула в воду, но так и не появилась на поверхности, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. — Тело погибшей спустя несколько часов обнаружили водолазы Аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода.

Сразу после этого на место происшествия выехали следователи. После трагедии они начали доследственную проверку. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.

Напомним, из-за установившейся в Нижнем Новгороде жары в последнее время резко выросло число происшествий на воде. За последнюю неделю в регионе утонуло 18 человек, среди которых четверо детей. Это почти половина всех несчастных случаев, зарегистрированных с начала открытия пляжного сезона.