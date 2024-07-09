16-летняя девушка утонула на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Очередная трагедия на воде произошла в Нижнем Новгороде — на этот раз на необорудованном пляже на Гребном канале утонула 16-летняя девочка. Сейчас следователи уже начали доследственную проверку в связи с этим инцидентом.
— 8 июля во время купания на Волге утонула 16-летняя девочка, — рассказали следователи. — На пляж девочка пришла с компанией друзей, без сопровождения взрослых.
Трагедия произошла прямо на глазах у друзей. Однако помочь девушке никто не сумел.
— Все случилось около шести часов вечера. В какой-то момент 16-летняя девушка нырнула в воду, но так и не появилась на поверхности, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. — Тело погибшей спустя несколько часов обнаружили водолазы Аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода.
Сразу после этого на место происшествия выехали следователи. После трагедии они начали доследственную проверку. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.
Напомним, из-за установившейся в Нижнем Новгороде жары в последнее время резко выросло число происшествий на воде. За последнюю неделю в регионе утонуло 18 человек, среди которых четверо детей. Это почти половина всех несчастных случаев, зарегистрированных с начала открытия пляжного сезона.