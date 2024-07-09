В Свердловской области за три дня утонули восемь человек

За выходные, 6 и 7 июля, на водоемах региона погибли еще три взрослых человека и один ребенок. Во избежание несчастных случаев сотрудники МЧС советуют не купаться в необорудованных местах, не заходить воду в состоянии опьянения, следить за детьми на водоемах, а также рассчитывать свои силы во время плавания и не заплывать далеко от берега.