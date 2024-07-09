В Свердловской области за три дня утонули восемь человек

В Свердловской области 8 июля утонули четверо мужчин. Несчастные случаи произошли на небезопасных водоемах, купание в которых запрещено.
— За вчерашний день в Свердловской области произошло четыре несчастных случая на воде, в результате которых погибли четыре человека. Все погибшие — взрослые мужчины, — сообщает пресс-служба ГУ регионального МЧС.
Случаи гибели произошли на реке Патрушихе и озере Калиновские Разрезы в Екатеринбурге, на реке Туре в селе Липовом, а также озере Балтым в городском округе Верхняя Пышма.
За выходные, 6 и 7 июля, на водоемах региона погибли еще три взрослых человека и один ребенок. Во избежание несчастных случаев сотрудники МЧС советуют не купаться в необорудованных местах, не заходить воду в состоянии опьянения, следить за детьми на водоемах, а также рассчитывать свои силы во время плавания и не заплывать далеко от берега.
Ранее в администрации назвали водоемы вблизи Екатеринбурга, которые считаются оборудованными для отдыха. Отметим, что в черте города таких объектов нет.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали десятерых местных жителей в Кабардино-Балкарии по подозрению в создании экстремистской группировки.