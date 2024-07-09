Житель Башкирии размозжил голову знакомого об пол.

Как сообщили в пресс-службе суда, во время застолья на почве личной неприязни подсудимый трижды ударил потерпевшего головой об пол в подъезде. От причиненных телесных повреждений, а именно отека и сдавления головного мозга, явившегося следствием закрытой черепно-мозговой травмы, потерпевший скончался.