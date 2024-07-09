Житель Башкирии размозжил голову знакомого об пол.

Давлекановский районный суд вынес приговор местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщили в пресс-службе суда, во время застолья на почве личной неприязни подсудимый трижды ударил потерпевшего головой об пол в подъезде. От причиненных телесных повреждений, а именно отека и сдавления головного мозга, явившегося следствием закрытой черепно-мозговой травмы, потерпевший скончался.
С учетом непогашенной судимости по предыдущему приговору суд определил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.