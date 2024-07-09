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Житель Башкирии размозжил голову знакомого об пол

Житель Башкирии размозжил голову знакомого об пол.

Источник: Башинформ

Давлекановский районный суд вынес приговор местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе суда, во время застолья на почве личной неприязни подсудимый трижды ударил потерпевшего головой об пол в подъезде. От причиненных телесных повреждений, а именно отека и сдавления головного мозга, явившегося следствием закрытой черепно-мозговой травмы, потерпевший скончался.

С учетом непогашенной судимости по предыдущему приговору суд определил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.