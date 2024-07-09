Пьяный ехал по встречке: Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с иномарками под Нижним Новгородом

По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла около 21:50 недалеко от «Меги». 37-летний водитель седана «Хендай» ехал по встречной полосе, несмотря на то, что потоки на этой дороге разделены отбойником. В результате произошло столкновение с «Мицубиси Аутлендер», в которой ехала женщина с ребенком. В кроссовере сработали подушки безопасности, что, возможно, спасло им жизнь. Однако людей зажало в машине, так что их доставали сотрудники МЧС специальным инструментом. 36-летняя женщина и восьмилетняя девочка были доставлены в больницу. По предварительной информации, у них травмы шеи и живота.