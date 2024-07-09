Пьяный ехал по встречке: Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с иномарками под Нижним Новгородом

Страшная авария случилась минувшим вечером на кстовской трассе в деревне Федяково: там лоб в лоб столкнулись две иномарки. В результате один человек погиб, пятеро в больнице.
По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла около 21:50 недалеко от «Меги». 37-летний водитель седана «Хендай» ехал по встречной полосе, несмотря на то, что потоки на этой дороге разделены отбойником. В результате произошло столкновение с «Мицубиси Аутлендер», в которой ехала женщина с ребенком. В кроссовере сработали подушки безопасности, что, возможно, спасло им жизнь. Однако людей зажало в машине, так что их доставали сотрудники МЧС специальным инструментом. 36-летняя женщина и восьмилетняя девочка были доставлены в больницу. По предварительной информации, у них травмы шеи и живота.
«Хендай» от удара сильно смяло, и он вылетел с дороги. В нем находилась компания мужчин — четыре человека. Один из пассажиров, сидевший на переднем сиденье, скончался до приезда «скорой».
Водитель легковушки, предположительно, был пьян. К слову, на кадрах, опубликованных ГИБДД, в руках у его погибшего пассажира виднеется нечто, очень похожее на бутылку водки.
— Ранее водитель автомобиля «Хендай» был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Всех, кто был в «Хендае», также пришлось деблокировать спасателям. Виновник аварии выжил — его увезли в больницу с травмой ног. Также госпитализация потребовалась двум его пассажирам.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.