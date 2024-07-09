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В Новосибирске пропал 72-летний пенсионер в чёрной футболке и сланцах

В Советском районе Новосибирска пропал 72-летний Виталий Селяков. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Прецедент

Волонтёры уточняют, что новосибирец пропал 9 июля — ушёл в неизвестном направлении, но обратно не вернулся. На связь пенсионер не выходит. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего мужчины: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения пенсионер был одет в чёрную футболку, чёрные брюки и сланцы. С собой у сибиряка был пакет.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Виталия Селякова, волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8 (800) 700−54−52 или 112.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске уже больше двух недель ищут пропавшую 24-летнюю девушку.

Егор САФРОНОВ.