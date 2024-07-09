В Новосибирске пропал 72-летний пенсионер в чёрной футболке и сланцах

Волонтёры уточняют, что новосибирец пропал 9 июля — ушёл в неизвестном направлении, но обратно не вернулся. На связь пенсионер не выходит. Он нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего мужчины: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые.
В день исчезновения пенсионер был одет в чёрную футболку, чёрные брюки и сланцы. С собой у сибиряка был пакет.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Виталия Селякова, волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов:
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске уже больше двух недель ищут пропавшую 24-летнюю девушку.
Егор САФРОНОВ.