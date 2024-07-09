Страшное ДТП на трассе Москва-Симферополь: 5 человек погибли

Во вторник, 9 июля, микроавтобус попал в жуткое ДТП на трассе Москва-Симферополь. Инцидент произошел на Новобогдановском железнодорожном переезде в Запорожской области. В момент аварии в микроавтобусе находилось 7 человек, 5 из них погибли. Двое пострадавших были доставлены в больницу Мелитополя, сообщает глава администрации Мелитопольского муниципалитета Андрей Сигута.
«На трассе Москва — Симферополь двигался пассажирский микроавтобус из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие», — сказал Сигута в своем видеобращении для Tg-канала.
По данным ТАСС один из пострадавших в ДТП сейчас находится в тяжелом состоянии, а второй в состоянии средней тяжести.