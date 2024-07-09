Страшное ДТП на трассе Москва-Симферополь: 5 человек погибли

Во вторник, 9 июля, микроавтобус попал в жуткое ДТП на трассе Москва-Симферополь. Инцидент произошел на Новобогдановском железнодорожном переезде в Запорожской области. В момент аварии в микроавтобусе находилось 7 человек, 5 из них погибли. Двое пострадавших были доставлены в больницу Мелитополя, сообщает глава администрации Мелитопольского муниципалитета Андрей Сигута.