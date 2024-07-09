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Страшное ДТП на трассе Москва-Симферополь: 5 человек погибли

Ехавший в Крым микроавтобус попал в аварию на железнодорожном переезде.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 9 июля, микроавтобус попал в жуткое ДТП на трассе Москва-Симферополь. Инцидент произошел на Новобогдановском железнодорожном переезде в Запорожской области. В момент аварии в микроавтобусе находилось 7 человек, 5 из них погибли. Двое пострадавших были доставлены в больницу Мелитополя, сообщает глава администрации Мелитопольского муниципалитета Андрей Сигута.

«На трассе Москва — Симферополь двигался пассажирский микроавтобус из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие», — сказал Сигута в своем видеобращении для Tg-канала.

По данным ТАСС один из пострадавших в ДТП сейчас находится в тяжелом состоянии, а второй в состоянии средней тяжести.