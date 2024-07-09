Под суд пойдет новосибирец за осквернение символов воинской славы России

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Новосибирского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье «осквернение символов воинской славы России, совершенные публично». Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
По версии следствия, 15 мая текущего года житель Новосибирска находился в состоянии алкогольного опьянения и публично осквернил символ воинской славы России на «Монументе Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны». Тем самым мужчина оскорбил память защитников Отечества.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что новосибирских пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников.