В Динском районе Кубани загорелся торговый павильон

«Прибывшие подразделения МЧС России установили, что горит торговое здание. В 10:05 благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось локализовать пожар на площади 1600 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.