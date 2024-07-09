В Динском районе Кубани загорелся торговый павильон. Возгорание произошло утром 9 июля в станице Васюринской по улице Ставского.
«Прибывшие подразделения МЧС России установили, что горит торговое здание. В 10:05 благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось локализовать пожар на площади 1600 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В тушении пожара задействовали 28 спасателей и девять единиц техники. Предварительно, при возгорании никто не пострадал.