За 3 млрд рублей власти Новосибирска продали землю около «Локомотив-Арены»

В Новосибирске власти на торгах продали территорию около центра волейбола «Локомотив-Арена» на улице Фрунзе. Землю купила ГК «Брусника» более чем за 3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как рассказали в мэрии Новосибирска, аукцион на право заключения договора о КРТ в границах улиц Ипподромская, Фрунзе и Журинского спуска площадью 6,76 га состоялся 8 июля.
В торгах принимали участие восемь компаний-застройщиков. Начальная цена аукциона составляла 121 млн 457 тысяч рублей, однако по результатам торгов цена договора составила 3,13 млрд рублей. Победителем аукциона стала группа компаний «Брусника».
Отмечается, что в границах территории расположены 50 жилых домов, а также других объектов капитального строительства. В ходе реализации договора о КРТ застройщику необходимо будет до 31 декабря 2026 года выкупить все объекты недвижимости и снести их.
Помимо этого, до 30 декабря 2027 года благоустроить обводненный карьер и прилегающую к нему территорию. Затем в срок до 2032 года построить новый современный жилой комплекс в объеме не более 286,2 тысяч квадратных метров, в том числе 148,76 тысяч квадратных метров площади квартир.