За 3 млрд рублей власти Новосибирска продали землю около «Локомотив-Арены»

Помимо этого, до 30 декабря 2027 года благоустроить обводненный карьер и прилегающую к нему территорию. Затем в срок до 2032 года построить новый современный жилой комплекс в объеме не более 286,2 тысяч квадратных метров, в том числе 148,76 тысяч квадратных метров площади квартир.