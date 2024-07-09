Смертельное ДТП произошло на трассе в Карагандинской области

«ДТП произошло около 9 часов утра 7 июля на трассе Караганда-Темиртау», — сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
По предварительным данным, 38-летнему водителю Liangshan Dongyue внезапно стало плохо за рулем, водитель потерял управление и машина перевернулась.
Сообщается, что водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм.
«Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — сообщают в полиции.