Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карагандинской области

Караганда. 9 июля. КазТАГ — Смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на трассе в Карагандинской области, сообщает ekaraganda.kz.

Источник: Служба центральных коммуникаций (СЦК) при президенте

«ДТП произошло около 9 часов утра 7 июля на трассе Караганда-Темиртау», — сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

По предварительным данным, 38-летнему водителю Liangshan Dongyue внезапно стало плохо за рулем, водитель потерял управление и машина перевернулась.

Сообщается, что водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм.

«Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — сообщают в полиции.