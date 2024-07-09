В Волгограде на Рабоче-Крестьянской столкнулись четыре машины

В Ворошиловском районе Волгограда произошла массовая авария. 8 июля на улице Рабоче-Крестьянской столкнулись четыре автомобиля, в том числе такси. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, примерно в 17.30 часов у дома № 42 «Шкода Рапид» врезалась в «Киа Рио».
— От удара автомобиль «Шкода» совершил столкновение с автомобилем «Хендэ Крета». От удара автомобиль «Хендэ Крета» совершил столкновение с автомобилем «Хендэ Гетц», — уточнили в полиции региона.
Травмы получил водитель «Шкоды», его увезли в больницу. Волгоградских автомобилистов призывают соблюдать ПДД.