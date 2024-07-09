В Динском районе потушили пожар в торговом павильоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, возгорание произошло утром 9 июля в станице Васюринской по улице Ставского. Огнем охватило торговый павильон. Прибывшие пожарные локализовали возгорание на площади 1,6 тысячи кв. метров.
В настоящее время пожар полностью потушен. В результате ЧП никто не пострадал.
«Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания в плафоне освещения», — уточнили в региональном управлении МЧС.