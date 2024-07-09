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На ул. Аннаева перевернулась легковушка

Автомобиль «ВАЗ» перевернулся на ул. Аннаева утром 9 июля. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в столичной ГАИ.

Источник: ГАИ Минска

По предварительной информации, ДТП случилось около 9:00 вблизи дома № 88. За рулем авто находился 24-летний водитель, который не справился с управлением. В итоге машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась на бок. Никто не пострадал.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен выбирать скорость с учетом установленных ограничений, также нужно обращать внимание на интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза. Кроме того, следует учитывать дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, влияющие на видимость.