На ул. Аннаева перевернулась легковушка

По предварительной информации, ДТП случилось около 9:00 вблизи дома № 88. За рулем авто находился 24-летний водитель, который не справился с управлением. В итоге машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась на бок. Никто не пострадал.
На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает: водитель должен выбирать скорость с учетом установленных ограничений, также нужно обращать внимание на интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза. Кроме того, следует учитывать дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, влияющие на видимость.