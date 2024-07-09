На ул. Аннаева перевернулась легковушка

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен выбирать скорость с учетом установленных ограничений, также нужно обращать внимание на интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза. Кроме того, следует учитывать дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, влияющие на видимость.