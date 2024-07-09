В Башкирии из реки достали машину с трупом.

В Зианчуринском районе объявленного в розыск мужчину нашли в утопленной машине. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, 4 июля в полицию поступило заявление о пропаже мужчины, 1981 года рождения. Во время поисковых работ в реке Большой Ик, в 700 метрах от населенного пункта Новопавловка, где проживал пропавший, сегодня был найден автомобиль «ВАЗ-2114», принадлежавший мужчине.