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Копейчанка совершила 41 преступление

Жительница Копейска сбывала наркотики..

Источник: Копейский рабочий

В Копейском городском суде рассмотрели уголовное дело по обвинению жительницы города в совершении 41 преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Следствие установило, что копейчанка, совместно со знакомыми, сбывала наркотики.

Суд признал обвиняемую виновной в совершении 41 преступления.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 000 рублей», — прокомментировали в Прокуратуре города.

Приговор не вступил в законную силу.