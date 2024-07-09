Копейчанка совершила 41 преступление

В Копейском городском суде рассмотрели уголовное дело по обвинению жительницы города в совершении 41 преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Следствие установило, что копейчанка, совместно со знакомыми, сбывала наркотики.
Суд признал обвиняемую виновной в совершении 41 преступления.
«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 000 рублей», — прокомментировали в Прокуратуре города.
Приговор не вступил в законную силу.