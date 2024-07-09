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Жителя Краснодара осудили за поджог релейного шкафа

Жителю Краснодара дали 12 лет колонии за поджог релейного шкафа.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Краснодара осудили за поджог релейного шкафа. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в апреле 2023 года. Мужчина не согласился с действиями властей по поводу СВО. Тогда краснодарец решил поджечь релейный шкаф, который отвечает за работу светофора и устройств автоблокировки на ж/д путях.

Известно, что подсудимый купил розжиг и заранее спрятал недалеко от места преступления. Позже он прибыл на ж/д пути, положил в релейный шкаф картонную коробку с тряпкой и вылил в нее жидкость для розжига. Коробку краснодарец поджег зажигалкой и ушел. Релейный шкаф полностью сгорел.

В суде мужчина признал вину в поджоге. При этом он заявил, что действовать против государства, подрывая экономическую безопасность, не собирался.

«Суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а первого года — в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.