Жителя Краснодара осудили за поджог релейного шкафа

Известно, что подсудимый купил розжиг и заранее спрятал недалеко от места преступления. Позже он прибыл на ж/д пути, положил в релейный шкаф картонную коробку с тряпкой и вылил в нее жидкость для розжига. Коробку краснодарец поджег зажигалкой и ушел. Релейный шкаф полностью сгорел.