Жителя Краснодара осудили за поджог релейного шкафа. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Все произошло в апреле 2023 года. Мужчина не согласился с действиями властей по поводу СВО. Тогда краснодарец решил поджечь релейный шкаф, который отвечает за работу светофора и устройств автоблокировки на ж/д путях.
Известно, что подсудимый купил розжиг и заранее спрятал недалеко от места преступления. Позже он прибыл на ж/д пути, положил в релейный шкаф картонную коробку с тряпкой и вылил в нее жидкость для розжига. Коробку краснодарец поджег зажигалкой и ушел. Релейный шкаф полностью сгорел.
В суде мужчина признал вину в поджоге. При этом он заявил, что действовать против государства, подрывая экономическую безопасность, не собирался.
«Суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а первого года — в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.