В Петербурге женщина за три дня раздала 12 миллионов рублей. Полиция ищет, кому

Телефонные мошенники продолжают обирать жителей Петербурга. На Васильевском острове удерживаемая мобильным гипнозом женщина лишилась 12,2 млн рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 июля, очередной жертвой аферистов стала 74-летняя петербурженка. С легендой о безопасном счёте, который поможет сберечь деньги, ей названивали в течение трёх дней — до 6 июля.
В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Звонки от тех, кто представляется сотрудниками банков, полиции, прокуратуры и ФСБ и убеждают перевести средства на защищённый счёт, чтобы спасти их от мошенников, или взять кредит, чтобы не дать преступникам сделать то же, могут иметь не только финансовые последствия.
Так, 10 лет лишения свободы получила обманутая мошенниками 59-летняя радиотехник из Петербурга. Женщину сначала вынудили отдать все накопления, а потом направили к военкомату с «коктейлем Молотова». Суд признал её виновной в теракте.