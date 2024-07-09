В Петербурге женщина за три дня раздала 12 миллионов рублей. Полиция ищет, кому

Звонки от тех, кто представляется сотрудниками банков, полиции, прокуратуры и ФСБ и убеждают перевести средства на защищённый счёт, чтобы спасти их от мошенников, или взять кредит, чтобы не дать преступникам сделать то же, могут иметь не только финансовые последствия.