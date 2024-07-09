«Я не должна была лететь тем рейсом»: история стюардессы, чудом выжившей в авиакатастрофе со 125 жертвами в Иркутске

— Он был ошеломлен от увиденного. Принес мне тряпки, и я, сделав из них жгуты, перевязала стопы. Он помог мне добраться до машины скорой помощи. Очень ему благодарна, хоть и до сих пор не знаю его имени и фамилии. Пока меня везли в больницу, я постоянно теряла сознание. Но когда приходила в себя, спрашивала у окружающих, выжил ли кто-то из экипажа, поскольку я не видела, как осуществлялась эвакуация в хвосте самолета. Я находилась с другой стороны …