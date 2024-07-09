В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов

По данным пресс-службы, сотрудница кредитно-потребительского кооператива реализовывала преступную схему с 2015 года в сговоре с другими фигурантами, уголовное дело по которым выделено в отдельное производство. Соучастники подыскивали держателей сертификатов, желающих приобрести жилье в Крыму. С ними заключали фиктивные сделки по обналичиванию маткапитала и обманом подписывали документы на право распоряжения их собственностью.
«В результате противоправных действий осужденной 535 жителей Крыма и иных регионов лишились права распоряжения средствами материнского капитала, из государственного бюджета на расчетные счета, открытые соучастниками, было перечислено свыше 197 миллионов рублей», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Преступные действия пресекли сотрудники органов внутренних дел. По решению суда женщина отправится в колонию общего режима на 4,5 года. Пока приговор в законную силу не вступил.