В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов

По данным пресс-службы, сотрудница кредитно-потребительского кооператива реализовывала преступную схему с 2015 года в сговоре с другими фигурантами, уголовное дело по которым выделено в отдельное производство. Соучастники подыскивали держателей сертификатов, желающих приобрести жилье в Крыму. С ними заключали фиктивные сделки по обналичиванию маткапитала и обманом подписывали документы на право распоряжения их собственностью.