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В Краснодаре загорелись два ангара на площади 700 кв. метров

Два ангара загорелись в поселке Плодородном в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в двух ангарах тушат в Краснодаре. Возгорание произошло днем 9 июля в поселке Плодородном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Площадь пожара составляет 700 кв. метров. По данным МЦУ Краснодара, огонь перекинулся на цех по обработке дерева. Объявлен 3 ранг пожара.

В настоящее время пожар ликвидируют силами МЧС России. На месте задействовали 60 спасателей и 15 единиц техники.

«Предварительно, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС