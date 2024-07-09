В Краснодаре загорелись два ангара на площади 700 кв. метров

Пожар в двух ангарах тушат в Краснодаре. Возгорание произошло днем 9 июля в поселке Плодородном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Площадь пожара составляет 700 кв. метров. По данным МЦУ Краснодара, огонь перекинулся на цех по обработке дерева. Объявлен 3 ранг пожара.
В настоящее время пожар ликвидируют силами МЧС России. На месте задействовали 60 спасателей и 15 единиц техники.
«Предварительно, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.