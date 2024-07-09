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Площадь пожара на Ворошилова в Батайске достигла 500 кв. метров, ведется тушение

В Батайске из-за пожара в 4-этажке эвакуировали 20 человек, полыхает 500 кв. метров кровли.

Источник: Комсомольская правда

Полыхающую 4-этажку тушат в эти минуты в Батайске. На месте работают 46 человек, используется 15 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Вызов поступил в 12:52 на Ворошилова, 11. Вспыхнула кровля жилого дома на площади в 500 кв. метров. В 13:30 был объявлен 3 ранг пожара, — прокомментировали в МЧС.

Также сейчас из-за плотности застройки проводится эвакуация людей из соседнего дома. На улицу вывели 20 человек.

Напомним, ранее очевидцы в соцсетях сообщили, что на Ворошилова загорелись сарай и кровля жилого дома.

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