Площадь пожара на Ворошилова в Батайске достигла 500 кв. метров, ведется тушение

Полыхающую 4-этажку тушат в эти минуты в Батайске. На месте работают 46 человек, используется 15 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов поступил в 12:52 на Ворошилова, 11. Вспыхнула кровля жилого дома на площади в 500 кв. метров. В 13:30 был объявлен 3 ранг пожара, — прокомментировали в МЧС.
Также сейчас из-за плотности застройки проводится эвакуация людей из соседнего дома. На улицу вывели 20 человек.
Напомним, ранее очевидцы в соцсетях сообщили, что на Ворошилова загорелись сарай и кровля жилого дома.