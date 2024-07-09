Курьер мошенников из Бурятии обманывал пенсионеров в Иркутске и Ангарске

— На стационарный телефон пожилым людям поступали звонки якобы от работников правоохранительных органов. Им рассказывали легенду о том, что родственник собеседника стал виновником ДТП, в котором пострадали люди. Для «компенсации» лечения, а также не привлечения к уголовной ответственности злоумышленники предлагали передать деньги, — пишет информационное агентство.