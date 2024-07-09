Курьер мошенников из Бурятии обманывал пенсионеров в Иркутске и Ангарске

В Иркутской области полицейские задержали 22-летнего курьера мошенников. Сам молодой человек из Бурятии, но обманывал пенсионеров в областном центре и Ангарске. Правоохранители все еще выясняют точное количество жертв афериста. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
— На стационарный телефон пожилым людям поступали звонки якобы от работников правоохранительных органов. Им рассказывали легенду о том, что родственник собеседника стал виновником ДТП, в котором пострадали люди. Для «компенсации» лечения, а также не привлечения к уголовной ответственности злоумышленники предлагали передать деньги, — пишет информационное агентство.
Чтобы деньги дошли до мошенников, молодой курьер забирал их у обеспокоенных сибиряков. Известно, что парень «приложил руку» к краже более 400 тысяч рублей у жителей Иркутска и 200 города нефтехимиков. Заведено уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Усть-Кута выиграл автомобиль на капитал шоу «Поле Чудес». Мужчине два раза выпал сектор приз, один раз шкатулки и сектор ключ. На последнем мужчина и забрал выигрыш.