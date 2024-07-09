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Трамвай переехал пожилую женщину на улице Коллонтай

Полиция проводит проверку по факту наезда трамвая на пешехода в Невском районе Петербурга.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, во вторник, 9 июля, в 11:35 у дома 24 по улице Коллонтай 26-летний водитель трамвая вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 87-летнюю женщину, переходившую проезжую часть.

В результате дорожной аварии пострадавшая получила травмы, и в тяжелом состоянии была госпитализирована. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на улице Танкистов в Колпино иномарка насмерть сбила неустановленную пожилую женщину.