Трамвай переехал пожилую женщину на улице Коллонтай

Как сообщили в региональном ГУ МВД, во вторник, 9 июля, в 11:35 у дома 24 по улице Коллонтай 26-летний водитель трамвая вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 87-летнюю женщину, переходившую проезжую часть.