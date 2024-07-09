В Кабардино-Балкарии задержали участников «шариатского патруля»

Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии задержали 10 местных жителей по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе, сообщила пресс-служба регионального МВД. Задержанным от 25 до 54 лет.
Согласно информации ведомства, руководство преступным сообществом осуществлял 40-летний житель Тырныауза. В 2017 году он привлек к участию еще девятерых человек.
Сообщество, называвшее себя «шариатским патрулем», искало граждан, чье поведение и образ жизни, по мнению участников, не соответствовали их религиозно-экстремистским убеждениям. МВД уточнило, что задержанные применяли к потерпевшим психологическое и физическое давление, включая избиения палками. По данным правоохранительных органов, «патруль» прекратил свою деятельность в Тырныаузе и его окрестностях в ноябре 2023 года.
Против организатора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества), а остальные девять участников дела проходят фигурантами по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе).
Предполагаемый организатор «патруля» Асхат в 2017 году предложил нескольким молодым людям — Дамраю, Тамазу, Нажмудину, Зейтуну, Тимуру и Аслану — следить за поведением местных жителей, что привело к созданию экстремистского сообщества, передает телеграм-канал Baza. Участники этой группы «издевались» над теми, чьи действия не соответствовали их религиозным или светским убеждениям.
Сообщается, что уголовные дела были возбуждены еще 1 июля. Асхата задержали в Московской области, еще шестерых участников «шариатского патруля» — в Кабардино-Балкарии. Количество пострадавших от действий этой группы может превышать 14 человек, пишет Baza.
Нина Лютикова