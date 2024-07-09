В Кабардино-Балкарии задержали участников «шариатского патруля»

Сообщество, называвшее себя «шариатским патрулем», искало граждан, чье поведение и образ жизни, по мнению участников, не соответствовали их религиозно-экстремистским убеждениям. МВД уточнило, что задержанные применяли к потерпевшим психологическое и физическое давление, включая избиения палками. По данным правоохранительных органов, «патруль» прекратил свою деятельность в Тырныаузе и его окрестностях в ноябре 2023 года.