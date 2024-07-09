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Вблизи пожара на Ворошилова в Батайске собрались пробки

Дорожные заторы собрались вблизи полыхающей 4-этажки в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи пожара в Батайске собрались пробки. Это подтверждают очевидцы, а также дорожную ситуацию можно проследить на электронных картах.

Предварительно, сложности с проездом сейчас наблюдаются на Ленинградской, Куйбышева и улице Северный массив. Рядом с самим пожаром, в районе улицы Ворошилова, движение менее затруднено.

Напомним, днем 9 июля в Батайске вспыхнули сарай и кровля 4-этажного жилого дома. По официальной информации МЧС, сейчас площадь горения составляет 500 кв. метров, пожару присвоили 3 ранг. Были эвакуированы люди.

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