Вблизи пожара на Ворошилова в Батайске собрались пробки

Вблизи пожара в Батайске собрались пробки. Это подтверждают очевидцы, а также дорожную ситуацию можно проследить на электронных картах.
Предварительно, сложности с проездом сейчас наблюдаются на Ленинградской, Куйбышева и улице Северный массив. Рядом с самим пожаром, в районе улицы Ворошилова, движение менее затруднено.
Напомним, днем 9 июля в Батайске вспыхнули сарай и кровля 4-этажного жилого дома. По официальной информации МЧС, сейчас площадь горения составляет 500 кв. метров, пожару присвоили 3 ранг. Были эвакуированы люди.