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Ректора БФУ задержали по подозрению в присвоении 18 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) подтвердил задержание ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова. Вместе с ним была задержана его заместитель Елена Мялкина. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Источник: Reuters

Оба фигуранта подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По данным СКР, с февраля 2022 по июнь 2024-го подозреваемые благодаря разработанной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных присвоили более 18 млн руб.

Другие подробности об уголовном деле не приводятся. О задержании господина Федорова стало известно сегодня, 9 июля. Утверждается, что в университете прошли обыски. СМИ опубликовали фото, предположительно, из кабинета ректора, где обнаружили десятки пятитысячных купюр.

Александр Федоров был назначен ректором в июле 2020 года сроком на пять лет. Минобрнауки пообещало в ближайшее время назначить врио ректора.

образование