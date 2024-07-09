Ректора БФУ задержали по подозрению в присвоении 18 млн рублей

Оба фигуранта подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По данным СКР, с февраля 2022 по июнь 2024-го подозреваемые благодаря разработанной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных присвоили более 18 млн руб.