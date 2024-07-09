Ректора ФБУ Александра Федорова подозревают в присвоении 18 млн рублей

Следственный комитет сообщает, что его подозревают в присвоении и растрате 18 млн руб. Вместе с ним подозреваемой по уголовному делу проходит его заместитель по экономике и развитию Елена Мялкина.
Александр Федоров с 2012 по 2020 год руководил нижегородским педагогическим университетом им. Козьмы Минина.
Следствие считает, что с февраля 2022 года по июнь 2024 года Александра Федоров и Елена Мялкина разработали незаконную схему денежных поощрений подчиненных и в результате присвоили себе более 18 млн руб., которыми распорядились по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено по статье присвоение и растрата денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Если вина ректора и проректора будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что Александра Федорова задержали якобы при получении взятки.