Ректора БФУ и его заместителя подозревают в присвоении 18 млн рублей

Ректора БФУ имени Канта Александра Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчинённых работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей», — пояснили в СК.
В отношении Фёдорова и Мялкиной возбудили уголовное дело. Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершённых группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Как отметили в СК, уголовное дело завели на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ.
Как уточнили в региональной прокуратуре, ректор незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда. «В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения», — пояснили в ведомстве.
Александра Фёдорова задержали утром во вторник, 9 июля. В главном корпусе БФУ имени Канта на улице Невского прошли обыски.
Александр Фёдоров возглавил вуз в августе 2019 года. Прежний руководитель — Андрей Клемешев — стал президентом БФУ имени Канта. Фёдоров более семи лет возглавлял Нижегородский государственный университет имени Минина. Елена Мялкина также работала в нижегородском вузе.