Ректора БФУ и его заместителя подозревают в присвоении 18 млн рублей

В отношении Фёдорова и Мялкиной возбудили уголовное дело. Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершённых группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Как отметили в СК, уголовное дело завели на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ.