В воздухе формальдегид, оксиды серы и углерода: превышены ПДК опасных веществ из-за пожара на нефтебазе после атаки беспилотников ВСУ

Волгоградцам советуют не открывать окна и не выходить на улицу без смоченных в воде респираторов и масок, чтобы избежать вдыхания продуктов горения и отравления. Окна также можно завесить мокрым тонким полотном. Плюс к этому систематически нужно полоскать горло и промывать нос. Особенно опасна висящая в воздухе гарь детям, пожилым и беременным.