В воздухе формальдегид, оксиды серы и углерода: превышены ПДК опасных веществ из-за пожара на нефтебазе после атаки беспилотников ВСУ

Жителей Калача-на-Дону в Волгоградской области просят не выходить на улицу без респираторов и не открывать окна. Из-за полыхающей после атаки украинских беспилотников нефтебазы в воздухе превышены предельно-допустимые концентрации (ПДК) опасных веществ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
— Выявлены превышения по следующим показателям: оксид серы, формальдегид, оксид углерода. Контроль качества атмосферного воздуха продолжатся, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в Роспотребнадзоре.
Пробы на качество воздуха санврачи брали в жилой застройке, куда тянет огромный столб дыма с полыхающей с раннего утра нефтебазы. Результаты озвучили по итогам исследований аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». И они говорят об угрозе здоровью.
Волгоградцам советуют не открывать окна и не выходить на улицу без смоченных в воде респираторов и масок, чтобы избежать вдыхания продуктов горения и отравления. Окна также можно завесить мокрым тонким полотном. Плюс к этому систематически нужно полоскать горло и промывать нос. Особенно опасна висящая в воздухе гарь детям, пожилым и беременным.
Спасатели МЧС и пожарные поезда уже несколько часов продолжают бороться с огнем на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Предприятие, находящееся примерно в 70 километрах от Волгограда, выгорело почти полностью.