Полковник Ходаренок назвал фантазиями перехват Польшей ракет РФ над Украиной

Тут надо заметить, что вовсе не для того за рубеж своей страны после 24 февраля 2022 года выезжали украинцы, чтобы впоследствии принимать участие в боевых действиях. Уж если граждан Украины на территории собственного государства приходиться ловить чуть ли не сетями для комплектования ВСУ, то вопрос, как это будет происходить на территории ЕС, что называется, открытый.